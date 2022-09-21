Два ледокола были построены на финской верфи по заказу РФ и теперь один из них станет источником запчастей для другого.

Российская госкомпания "Росморпорт", управляющая флотом из 300 кораблей, вынуждена часть из них пустить на запчасти.

Об этом пишет РБК со ссылкой на заместителя гендиректора госкомпании Василия Стругова.

В частности, ледокол "Ермак" разберут на запчасти для ремонта "Красина".

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"Оба ледокола были построены на финской верфи по заказу "Судоимпорта", теперь один из них станет источником запчастей для другого. Разбирать судно будут две компании из Петербурга. Они снимут с "Ермака" более 700 единиц оборудования", - говорится в сообщении.

По словам Стругова, "Росморпорт" вынужден использовать часть флота как источник запчастей. Он добавил, что благодаря списанию неатомного ледокола "Ермак" удастся поддержать техническую готовность ледокола "Красин".

Всего во флот "Росморпорта" входят чуть менее 300 судов, в использовании находятся 268. Они обслуживают 65 портов в 24 регионах РФ.

"На краткосрочный период эти суда, которые не в эксплуатации (22 судна), помогли нам не выходить из деятельности. Они стали судами-донорами, что тут скрывать", - признал Стругов.

Он утверждает, что "Росморпорт" и так планировал списывать эти суда, после "февральского толчка ускорились с процессом".

"Благодаря списанию ледокола "Ермак", у нас есть шанс в небольшую летнюю навигацию обеспечить готовность "Красина" к зимней навигации. Понятно, что за этот короткий период доноры рано или поздно закончатся. На самом деле номенклатура тех запчастей и агрегатов, которые на судах-донорах есть в наличии, она недостаточна: с рынка ушли производители", - признал представитель российской госкомпании.

По его словам, чтобы решить сложности с поставкой запчастей, обсуждается модернизация ледоколов финского производства для продления их срока службы на 15 лет. Речь идет о шести ледоколах: "Капитан Драницын","Капитан Хлебников", "Капитан Чечкин", "Капитан Букаев", "Капитан Чадаев" и "Капитан Зарубин".

Как сообщал УНИАН, 8 августа стало известно, что российские авиакомпании, в частности контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают самолеты, чтобы иметь запасные части, которые они больше не могут покупать за рубежом из-за западных санкций.

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