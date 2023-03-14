Количество раненых в результате утреннего удара по Краматорску 14 марта выросла до девяти.
"Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пять жителей-на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает "Суспільне".
По его словам, на момент обстрела в наиболее поврежденном доме люди жили в семи квартирах. Всего в доме 24 квартиры.
Всего в результате обстрела повреждены 25 трех- и пятиэтажных домов, в основном у них выбиты окна и повреждены кровли.
Обстрел Краматорска 14 марта - что сообщалось
Как писал УНИАН, 14 марта российские вийска ударили ракетой по центру Краматорска Донецкой области. Она попала в трехэтажный дом.
От полученных травм в больнице скончался один человек.
Комендируя удар, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-зло продолжает воевать с мирным населением.