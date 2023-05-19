Активистка из Краснодара рассказала о нелепом обвинении, которое ей предъявили.

В российском Краснодаре силовики обвинили местную активистку Алипат Султанбегову в "дискредитации" армии РФ путем возложения цветов к памятнику "русского поэта" Тараса Шевченко. Об этом активистка сообщила в своем Твиттер.

Женщина опубликовала фотокопию постановления о возбуждении уголовного дела, в котором указаны обстоятельства "преступления" совершенного ею 24 февраля этого года – в годовщину российского нападения на Украину.

"Имея преступный умысел, направленный на дискредитацию действий ВС РФ, находясь в общественном месте, а именно у бюста русского поэта украинского происхождения Шевченко Тараса Григорьевича <…>, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, умышленно возложила цветы к указанному памятнику и разместила возле него таблички с надписями "24.02.2022 года — День позора", "Прости нас Украина" и табличку с перечислением городов Украины и городов, вошедших в РФ в составе новых субъектов, <…>: "Буча, Ирпень, Киев, Днепр, Винница, Одесса, Харьков, Херсон, Донецк, Луганск, Изюм, Гостомель", тем самым совершила публичные действия направленные на дискредитацию использования ВС РФ", – говорится в материалах дела.

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Поскольку Султанбеговой грозит реальный тюремный срок за указанное "преступление", она приняла решение уехать из России.

Репрессии в России – последние новости

На днях стало известно, что в России за государственную измену арестованы трое ученых из новосибирского Института теоретической и прикладной механики, которые разрабатывали российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Те самые, которые недавно показали свою неспособность прорвать ПВО Украины.

Также на этой неделе к 7 годам колонии приговорили активиста российского движения "Солидарность" Михаила Кригера. Его обвиняют в "оправдании терроризма" и призывах казнить президента РФ Владимира Путина. Дело возбудили, опираясь на посты и комментарии активиста в соцсетях.

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