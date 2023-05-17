Активиста задержали и отправили в СИЗО в ноябре 2022 года.

В России к 7 годам колонии приговорили активиста движения "Солидарность" Михаила Кригера. Его обвиняют в "оправдании терроризма" и призывах казнить президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Медиазона", соответствующий приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Кригера обвинили в оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой применения насилия. Обвинение просило приговорить активиста к 9 годам колонии.

По версии обвинения, осужденный актвист посягал на жизнь работников ФСБ и призвал казнить Путина через повешение. Дело возбудили, опираясь на посты и комментарии активиста в соцсетях. Его задержали и отправили в СИЗО в ноябре 2022 года.

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"Ни от кого не скрываю свою лютую ненависть к режиму, чекистам, которые его установили, и лично к Путину В. В. И поверьте мне, когда и если я доживу до повешения этой ГБшной гниды, то буду изо всех сил бороться за право участвовать в этом духоподъемном мероприятии", – написал Кригер в комментарии под постом о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в управлении ФСБ в Архангельске, и Евгении Манюрове, который атаковал здание ФСБ на Лубянке.

В последнем слове в суде Кригер заявил, что действительно хочет увидеть "путинское повешение". Активист также отметил, что его сообщения в соцсетях были лишь поводом для преследования, а судят его на самом деле из-за "антивоенной, а теперь и откровенно проукраинской позиции", которую мужчина и не скрывает.

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