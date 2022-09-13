Российские военные сначала угрожали волонтеру, а затем перешли к действиям и несколько раз "толкнули" легковую машину грузовиком.

В РФ военные на грузовике "Урал" несколько раз протаранили авто с волонтером. Так они "отомстили" ему за то, что тот их обогнал на дороге.

В социальных сетях уже появилось видео, снятое самим волонтером.

Все происходило в Белгородской области. Российский волонтер на машине Lada Granta ехал по дороге и обогнал два военных "Урала". Судя по всему, пассажирам и водителям грузовиков это не понравилось. Военные начали "поддавливать" машину с волонтером, из-за чего тот остановил авто и попытался решить конфликт.

Видео дня

Однако российские военные не умеют мирно решать конфликты. Они принялись угрожать и пытались повалить волонтера на землю. Когда же тот достал телефон и начал снимать все на видео, военные открыто заявили, что протаранят авто волонтера.

Вскоре они перешли к действиям и несколько раз наехали на легковую машину. Волонтер утверждает, что военные РФ повредили багажник и заднюю фару его авто.

Пострадавший вызвал сотрудников ДПС, но те не спешили ехать на место инцидента. Они прибыли лишь спустя полтора часа. Конечно же, "законопослушные" военные РФ дожидаться ДПС не стали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ мать заставляла дочь повеситься из-за того, что та встречается с украинцем.

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