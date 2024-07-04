Протоиерей считает "неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне между православными христианами".

Священника из Новосибирской области РФ уволили за отказ молиться о победе оккупантов над Украиной.

Как пишет "Астра", протоиерея Вадима Перминова из города Куйбышева лишили сана, запретили в службе на год, а затем уволили за штат за нежелание читать молитву о "Святой Руси".

"Руководствуясь Писанием, перед которым я принес присягу, и своей совестью, считаю для себя неприемлемым молиться за победу в братоубийственной войне между православными христианами", - сказано в отказе протоиерея. Видео дня

Перминов отметил, что написал официальный отказ от чтения патриаршей недомолитвы в Новосибирскую митрополию и патриарху, а это было до Страстной седмицы.

"Прошли все пасхальные дни, я продолжал ездить на новый приход, и тогда состоялся епархиальный совет Каинской епархии. На совете меня не было - здоровье дороже. Там же меня уволили за штат, запретили в служении, запретили преподавать благословение, запретили носить Крест и... на этом фантазия видимо исчерпалась. Все без канонических оснований, правил, постановлений и ссылок на таковые, видимо, в епархиальном управлении и совете не нашлось компетентного в церковном праве человека", - написал Перминов.

Впрочем, протоиерей не расстраивается из-за увольнения.

"Мне грустно и легко; печаль моя светлая", - добавил он.

Пропаганда войны в РПЦ

Как известно, Русская православная церковь поддерживает и оправдывает полномасштабную войну против Украины. На священников, которые выступали против войны, оказывали давление.

Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Чехия и Эстония ввели персональные санкции против патриарха Кирилла.

Напомним, ранее Церковный суд РПЦ объявил пацифизм ересью, которая якобы противоречит православному учению. А Всемирный русский народный собор назвал вторжение в Украину "священной войной" и заявил, что "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

Вас также могут заинтересовать новости: