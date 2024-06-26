Это было частью договоренностей в рамках большого обмена пленными, который состоялся вчера.

В рамках вчерашнего обмена пленными Украина передала российской стороне митрополита УПЦ МП Ионафана, осужденного за оправдание российской агрессии. Об этом пишет BBC со ссылкой на официального представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

По словам Ковалева, Ионофан еще 10 апреля согласился пойти на обмен.

Об освобождении Ионофана сообщала также Русская православная церковь. По ее данным, этот человек был освобожден 22 июня "по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в результате проведенных переговоров".

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Кроме того пресс-служба РПЦ еще до официальных сообщений о вчерашнем обмене пленными опубликовала новость о встрече Кирилла с Ионафаном с фотографией. Тем самым подтвердилось, что этот человек физически был передан россиянам еще до вчерашнего обмена.

Кто такой Ионафант

Как писал УНИАН, в августе прошлого года городской суд Винницы признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (епархия УПЦ МП) виновным в публичном оправдании российской агрессии и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным СБУ, клирик распространял среди верующих пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Также СБУ утверждает, что Ионафан на одном из сайтов РПЦ "размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений".

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