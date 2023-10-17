Работница филиала фонда "Защитники отечества" получила ушиб ягодиц из-за драки, которую учинил наемник.

В РФ участник ЧВК "Вагнер" избил чиновников государственного фонда страны-агрессора, который был специально учрежден для поддержки россиян, воюющих против Украины.

По данным ASTRA, инцидент случился 16 октября на улице Комсомольской города Кирова. Отмечается, что ранее судимый 37-летний Максим Иванов - боец ЧВК "Вагнер", который также является участником войны в Украине, пришел в местный филиал фонда "Защитники отечества" и потребовал помочь в восстановлении документов.

Но что-то пошло не так - произошел конфликт, во время которого "вагнеровец" избил руководителя филиала фонда Александра Матвеева, которому впоследствии диагностировали ушиб грудной клетки. Также досталось еще двум сотрудникам филиала: у Натальи Швецовой ушиб ягодицы, у Константина Памаскина - ушибы лица.

Видео дня

По данным росСМИ, участник войны против Украины задержан.

Фонд "Защитники Отечества" был учрежден по инициативе Путину

Согласно информации из открытых источников, государственный фонд поддержки участников войны против Украины "Защитники Отечества" был создан по личной инициативе президента РФ Владимира Путина. Основные цели заведения - комплексное сопровождение "ветеранов специальной военной операции" и членов семей погибших. Предполагается, что "героям" и их родственникам окажут помощь в получении дополнительного образования, переобучении, трудоустройстве, социальной адаптации и пр.

Также им обещают помочь с лекарствами и "медицинскими изделиями". Помимо прочего, одно из направлений фонда - помощь в оформлении документов и присвоении "статуса ветерана боевых действий".

Оккупанты бесчинствуют в РФ после участия в "путинской" войне

Как сообщал УНИАН, россияне, которые воюют против Украины, уже неоднократно "отмечались" преступлениями, совершенными вне зоны боевых действий. Особенно часто попадают в поле зрения участники ЧВК "Вагнер". Например, в городе Гуково Ростовской области (РФ) "вагнеровец", который вернулся с фронта, праздновал возвращение со своим другом, а затем изнасиловал его. Установлено, что ранее судимый 43-летний мужчина попал на войну прямиком из колонии. Через полгода наемник вернулся в домой, где во время застолья несколько раз ударил ножом своего друга в спину. А, когда тот потерял сознание, "вагнеровец" изнасиловал раненого метлой.

Вас также могут заинтересовать новости: