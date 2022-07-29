В ролике рассказывается о преимуществах жизни в России, в частности о водке и красивых женщинах.

Оккупанты сняли, на первый взгляд, красочную рекламу Российской Федерации. Россияне в ролике на английском языке зазывают иностранцев переезжать в РФ, рассказывая о женщинах и водке.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, в ролике перечисляются достоинства жизни в России - вкусная кухня, красивые женщины, дешевый газ, богатая история, всемирно известная литература, уникальная архитектура, плодородная почва, недорогие электричество и вода, балет, доступные такси и доставка, традиции, христианство, гостеприимство, водка, а также экономика, способная выдержать тысячи санкций. И все это приправлено кадрами с советской символикой.

В конце видео звучит однозначный призыв с использованием популярной фразы из "Игры престолов": "Пора переезжать в Россию. Не откладывай, зима уже близко".

Стоит отметить, что в ролике используется крайне сомнительные привилегии жизни в Российской Федерации, как водка, женщины, история и экономика. Кроме того, авторы использовали крайне неоднозначный видеоряд. Так, на словах "красивые женщины" сначала показаны маленькие девочки, бегущие по лугу, на словах про дешевые коммунальные услуги – обнаженная женщина в ванне, а на словах про балет – балерина, которая танцует в здании с крайне старым ремонтом.

Также, когда рассказывается о красивых женщинах России, зритель видет кадр, украденный из клипа украинской группы "Энджи Крейда". В частности, коллектив из Ровно в клипе на песню "Враже" показал красивую, молодую девушку с рыжими волосами и гетерохромией – глазами разных цветов. Именно кадр с этой девушкой использовали авторы рекламы России.

Как ранее сообщал УНИАН, россияне снова угодили в скандал за границей своей Родины. В соцсетях опубликовано видео угроз русскоговорящей женщины на улицах латвийской Риги.

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