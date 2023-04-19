В ролике указано, что некоторые граждане ошиблись с профессией и предлагают зарплату более 204 000 рублей.

На фоне возможного начала украинского наступления Министерство обороны Российской Федерации разместило рекламу с призывом таксистов, охранников и фитнес-тренеров пойти на войну.

В ролике указано, что указанные категории граждан ошиблись с профессией и предлагают зарплату более 204 000 рублей.

В Сети предположили, как же вскоре сложилась бы судьба у героев ролика.

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"Таксист получил ранение в голову, после чего отправился в овощной отдел. Его выплаты присвоили ушлые родственники. Спортсмен чиллит в качалке, но уже без ног. А вот охранник теперь может охранять разве что царство Аида", - отметили пользователи.

Война в Украине - потери РФ

За прошлые сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии России в Украине неустанно увеличиваются. Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 183 750 человек личного состава.

Украинские силы обороны существенно ослабили личный состав профессиональных российских военных. Как заявил генерал армии Николай Маломуж, за последние два месяца будо уничтожено около шести бригад.

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