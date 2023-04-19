За сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии России в Украине неустанно увеличиваются.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили
- личного состава - 183 750 человек, из которых 620 ликвидированы за сутки;
- танков - 3665 танков (4 за сутки);
- боевых бронированных машин - 7110 (12 в сутки);
- артиллерийских систем - 2 819 (9 за сутки);
- реактивных систем залпового огня - 538;
- средств противовоздушной обороны - 285;
- самолетов / вертолетов - 308 / 293;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 376 (23 за сутки);
- крылатых ракет - 911;
- кораблей/катеров - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 692 единицы (16 за сутки);
- специальной техники - 330 единиц.
Ситуация на фронте по состоянию на 19 апреля - что известно
За минувшие сутки, 18 апреля, украинские военные отбили более 60 атак противника, ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.
Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Кроме того, воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атковали регион.