За сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов / фото Telegram / Александр Сырский

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии России в Украине неустанно увеличиваются.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили

  • личного состава - 183 750 человек, из которых 620 ликвидированы за сутки;
  • танков - 3665 танков (4 за сутки);
  • боевых бронированных машин - 7110 (12 в сутки);
  • артиллерийских систем - 2 819 (9 за сутки);
  • реактивных систем залпового огня - 538;
  • средств противовоздушной обороны - 285;
  • самолетов / вертолетов - 308 / 293;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 376 (23 за сутки);
  • крылатых ракет - 911;
  • кораблей/катеров - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 692 единицы (16 за сутки);
  • специальной техники - 330 единиц.
Общие боевые потери России в Украине по состоянию на 19 апреля 2023 года / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 19 апреля - что известно

За минувшие сутки, 18 апреля, украинские военные отбили более 60 атак противника, ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Видео дня

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атковали регион.

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