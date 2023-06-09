Семьям мобилизованных из Тюменской области выдали билеты в цирк на представление, которое состоится в июне. Проходки получили дети, чьи отцы были ликвидированы на войне в Украине.
"Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб на войне", - рассказали собственные источники издания 72.ru.
"Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки", - заявили журналистам в Департаменте соцразвития региона.
В военкомате ситуацию пока не комментировали.
Мобилизация в РФ - последние новости
Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных россиян через смс, говорится в проекте постановления на портале проектов нормативных правовых актов РФ.
После более чем года полномасштабной войны российские офицеры на передовой продолжают заниматься "солдафонщиной", заставляя подчиненных разучивать "патриотические" песни и ходить строем под украинскими обстрелами.