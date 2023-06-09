В военкомате ситуацию пока не комментировали.

Семьям мобилизованных из Тюменской области выдали билеты в цирк на представление, которое состоится в июне. Проходки получили дети, чьи отцы были ликвидированы на войне в Украине.

"Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб на войне", - рассказали собственные источники издания 72.ru.

"Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки", - заявили журналистам в Департаменте соцразвития региона.

Видео дня

В военкомате ситуацию пока не комментировали.

Мобилизация в РФ - последние новости

Минобороны России предлагает оповещать мобилизованных россиян через смс, говорится в проекте постановления на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

После более чем года полномасштабной войны российские офицеры на передовой продолжают заниматься "солдафонщиной", заставляя подчиненных разучивать "патриотические" песни и ходить строем под украинскими обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: