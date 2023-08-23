Самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ и был вынужден сразу же оставить лететь в направлении ближайшего аэродрома.

В территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный, в районе так называемых "вышек Бойко", произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны, самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны Украины, но получил ответ.

"Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером "Москва" ― никакого вреда украинским военным нанесено не было", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что в ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов.

"Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома", - проинформировали в ГУР.

Потери россиян сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму сегодня, 23 августа, поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является одним из носителей ракет "Оникс", которыми российские захватчики наносят удары по территории нашего государства.

Также сегодня вблизи села Еленовка на мысе Тарханкут в Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

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