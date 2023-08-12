Путин хочет его смерти, считает расследователь.

Через шесть месяцев главарь российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин либо умрет, либо поднимет еще один мятеж.

Такой прогноз сделал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times. Он сказал, что заподозрил попытку переворота накануне вечером, поскольку они зафиксировали "взрыв" телефонного трафика между высокопоставленными российскими военными.

"Путин выступил по телевидению и назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал. Он хочет видеть его мертвым. Пока он этого сделать не может. Через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот", - сказал он.

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Расследователь не считает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне против Украины. "Они не высказываются, потому что это дилемма заключенного. Они не хотят быть первыми или единственными", - считает Грозев.

По мнению журналиста, Путина могут свергнуть по одному из двух сценариев. "Либо дилемма заключенного будет снята, либо от него просто избавятся путем более скоординированного переворота. Пока этого нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни в ФСБ. Но для остальной элиты жить в условиях Северной Кореи 2.1 с замороженными банковскими счетами нежелательно. Могут произойти и другие события. Скажем, перелом в судьбе на фронте", - добавил Грозев.

Судьба Пригожина после переворота: что известно

Официально российские власти позволили главарю ЧВК и его наемникам отправиться в Беларусь, чтобы там "делиться опытом" с военнослужащими армии РБ.

Лукашенко заверял, что Пригожина не будут "завтра мочить где-то". При этом в ЦРУ советовали боевику не увольнять своего дегустатора.

Секретарь Совета нацбезопасности Украины считает, что Путин сам одобрил переворот, чтобы провести чистки в армии.

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