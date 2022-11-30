Топ-пропагандистка отметила, что РФ "успешно этим занимается".

Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян внезапно проговорилась, что цель России в Украине - захватить ее. "Демилитаризация" и "денацификация" - поводы скрыть захватнические цели.

Как заявила Симоньян в одной из программ на федеральном канале, Украина "неприлично большая страна". Именно поэтому пропагандистка видит необходимость ее "сократить".

"Украина совсем не маленькая страна. По европейским меркам - огромная, а по меркам какого-то Лихтенштейна - неприлично огромная. Надо ее сократить, чем мы с успехом, слава богу, и занимаемся", - заявила пропагандистка.

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Фейки российской пропаганды

Российские пропагандисты активно зомбируют население, создавая миф о том, что Россия воюет не только с Украиной, но с НАТО. Недавно пропагандисты привлекли к зомбированию своего населения "тяжелую артиллерию": экстрасенсов, тарологов и конспирологов. "Эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", Украины не будет, а Запад "распадется".

Впоследствии россияне призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины.

Этому подыгрывал и белорусский диктатор Александр Лукашенко. В частности, он заявил, что российский президент Владимир Путин не готовит наносить ядерный удар по Украине, в то же время в "провокациях" применить ядерное оружие обвинил Польшу.

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