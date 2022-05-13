Причиной стали недавние заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого.

В Российской Федерации призвали поставить Польшу на первое место в очереди на "денацификацию" после Украины. Это реакция на недавние заявления премьер-министра страны Матеуша Моравецкого об идеологии "русского мира".

К агрессивным действиям против Польши призвал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в личном Telegram-канале.

"Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины", — написал чиновник.

Комментарий Морозова — это реакция на недавнюю статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Как сообщал УНИАН, он сравнил идеологию "русского мира" с коммунизмом и нацизмом. Чиновник назвал ее "раковой опухолью", а Путина — "более опасным, чем Гитлер и Сталин".

Напомним, предложение "денацифицировать" Польшу на манер Украины – это предложение развязать полномасштабную войну, причем против страны-члена НАТО. А согласно пятой поправке, нападение на одного представителя Альянса расценивается, как атака на всю организацию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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