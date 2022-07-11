Много российских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады отказались ехать воевать против Украины.

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Коломыйские Эдельвейсы" обнародовали в соцсети интересный кадр.

Бойцы бригады выставили в Facebook фото "доски позора", на котором фамилии и изображения российских военнослужащих, которые не поехали участвовать в так называемой "специальной военной операции".

"Они отказались" но зато они живы. Но не суть. Теперь в России новый тренд - доска позора с фото и именами людей, у которых включился инстинкт самосохранения, которые не захотели удобрять наши почвы", - написали в бригаде.

Много русских солдат из 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады отказались ехать воевать против Украины. И за это их лица разместили на "доске позора".

Кроме 30 портретов "дезертиров" на доске также есть целый список с почти 300 именами российских "отказников".

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