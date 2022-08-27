Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых, военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте.

Российские оккупанты не хоронят своих военных, которые были убиты в Донецкой области. Тела солдат сжигают вместе с подбитой техникой.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"Из-за плохо организованной эвакуации раненых и убитых, военнослужащим России приходится утилизировать своих погибших товарищей на месте. Погибших бойцов сжигают вместе с подбитой техникой", - рассказали в ведомстве.

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По данным Страткома, уже известно о подобных случаях на Славянском направлении в Донецкой области.

Как ранее сообщал УНИАН, в Херсоне российские оккупанты сжигают тела убитых военных, чтобы скрыть потери. На окраинах города неоднократно были замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.

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