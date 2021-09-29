Российские власти считают, что зарубежные клубы пользуются всем готовым и ничего не вкладывают в спортсменов.

Российским спортсменам планируют усложнить жизнь. Власти РФ хотят обязать их выплачивать компенсации при переходе в иностранный клуб

Об этом пишет российский Интерфакс.

В Государственную думу внесли законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсации при переходе в иностранные клубы. Согласно документу, клуб, который воспитал спортсмена, должен получить компенсацию за его подготовку.

В пояснительной записке указано, что "иностранные спортивные организации, используя пробелы в российском правовом регулировании, свой правовой статус, не предусматривающий подчиненность международной спортивной федерации по виду спорта, приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо "трансфертных" выплат".

Читайте такжеВ РФ - "истерика" из-за блокирования YouTube кремлевских пропагандистов в ГерманииПри этом иностранный клуб якобы ничего не тратит на игрока и в случае возникновения проблем просто заменяет его.

Компенсации з переход в иностранный клуб не придется выплачивать, если спортсмен остался без команды в РФ и предложений от российских клубов.

Как ранее сообщал УНИАН, 22-летняя российская биатлонистка Дарья Сидорова ждет указ президента Украины Владимира Зеленского о получении гражданства. Она будет выступать за украинскую сборную.

Автор: Анастасия Горбачева