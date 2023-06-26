Члены партии получили инструктаж о том, как вести себя при общении с избирателями.

В РФ партии "Единая Россия" приказали замалчивать тему о бунте основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина при общении с избирателями.

Соответствующие рекомендации озвучили кандидатам в региональные и муниципальные депутаты партии, поделился высокопоставленный собеседник с "Единой России" в комментарии для BRIEF.

"Это не партийная тема", - говорит он.

При этом два других источника также подтвердили СМИ, что тема о Пригожине не по нраву Кремлю.

Была дана установка замалчивать эту тему при общении с избирателями, а в случая, если избежать этой повестки не удастся, обходится общими фразами о том, что россиянам следует сплотиться вокруг Путина, и что Россия должна быть единой перед внешними и внутренними угрозами.

В Госдуме РФ высказались о судьбе "вагнеровцев" после бунта

Напомним, что 25 июня в Госдуме РФ прокомментировали дальнейшую судьбу формирования ЧВК "Вагнер" после того, как наемники едва не устроили в России госпереворот.

В частности, член комитета по обороне РФ Виктор Соболев указал, что некоторые наемники смогут перейти в подчинение Минобороны России и вернуться на войну в Украину. Также он исключил вариант, что "вагнеровцам" позволят передислоцироваться в Беларусь. Как известно, именно туда, согласно договоренности с лидером РБ Лукашенко, должен был сбежать Евгений Пригожин.

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