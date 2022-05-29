Глава "Роскосмоса" отреагировал на заявление Урсулы фон дер Ляйен.

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин оскорбительно отреагировал на недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о закупке российской нефти.

В своем Telegram-канале Рогозин назвал ее "мудрой брюссельской совой".

"ЕС вынужден закупать российскую нефть, чтобы Путин не заработал ещё больше", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше", – написал он.

Напомним, дословно заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен звучало так:

"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент РФ Владимир Путин), вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше".

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