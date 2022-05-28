Таким способом Евросоюз якобы не позволяет России зарабатывать еще больше на энергетической продукции.

Европейский Союз вынужден покупать нефть из России. Если от нее отказаться, Путин найдет покупателей на других рынках и сможет зарабатывать еще больше, а цена на продукцию вырастет.

Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прямом эфире телеканала MSNBC.

"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент РФ Владимир Путин, — прим.), вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше" — заявила фон дер Ляйен.

Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии сообщила, что нефтяное эмбарго — это вопрос нескольких недель. Однако она подчеркнула: Путин не должен получить возможность продавать энергетическое сырье на мировом рынке по более высоким ценам. Нельзя допустить, чтобы нефть, которая предназначалась ЕС, была реализована дороже для других покупателей.

Нефтяное эмбарго: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

В то же время в венгерском правительстве назвали план ЕС по полному запрету на импорт российской нефти неудовлетворительным и заявили, что он угрожает энергетической безопасности страны. Государство стремится обеспечить поставки нефти из других источников перед тем, как одобрять шестой пакет санкций.

По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года.

Глава Евросовета уверен, что эмбарго на российскую нефть будет одобрено до конца месяца. Решение согласуют несмотря на сопротивление Венгрии.

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