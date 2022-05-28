Европейский Союз вынужден покупать нефть из России. Если от нее отказаться, Путин найдет покупателей на других рынках и сможет зарабатывать еще больше, а цена на продукцию вырастет.
Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прямом эфире телеканала MSNBC.
"Нам всегда нужно найти правильный баланс между тем, чтобы не навредить нашей экономике слишком сильно… Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент РФ Владимир Путин, — прим.), вероятно, сможет продать её на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше" — заявила фон дер Ляйен.
Ранее на этой неделе глава Еврокомиссии сообщила, что нефтяное эмбарго — это вопрос нескольких недель. Однако она подчеркнула: Путин не должен получить возможность продавать энергетическое сырье на мировом рынке по более высоким ценам. Нельзя допустить, чтобы нефть, которая предназначалась ЕС, была реализована дороже для других покупателей.
Нефтяное эмбарго: что известно
- 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.
- В то же время в венгерском правительстве назвали план ЕС по полному запрету на импорт российской нефти неудовлетворительным и заявили, что он угрожает энергетической безопасности страны. Государство стремится обеспечить поставки нефти из других источников перед тем, как одобрять шестой пакет санкций.
- По информации источников агентства Bloomberg, ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против РФ и разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии — до июня 2024 года.
- Глава Евросовета уверен, что эмбарго на российскую нефть будет одобрено до конца месяца. Решение согласуют несмотря на сопротивление Венгрии.