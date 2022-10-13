Мужчина слушал музыку в машине, теперь ему присудили 15 суток ареста.

В России из-за украинской музыки арестовали и оштрафовали отца-одиночку четверых детей. Мужчина слушал музыку в своей машине, за что его обвинили в "дискредитации российской армии". Также россиянина обвинили в неповиновении полиции.

Как сообщают российские СМИ, мужчине присудили штраф в размере 50 тысяч рублей (около 29 тысяч гривень).

Инцидент произошел в Москве. 12 октября полицейские задержали мужчину за то, что тот слушал в машине украинскую музыку. На него составили два протокола, а после суда россиянина сразу же отправили в спецприемник. При этом отмечается, что мужчина - отец-одиночка, который воспитывает четверых детей. Несовершеннолетние находятся на иждивении россиянина, рассказала его жена, которая не является законным опекуном его наследников.

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Аресты в РФ: как страна-агрессор реагирует на недовольных граждан

Ранее УНИАН уже сообщал, 21 сентября российский президент Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. В Министерстве обороны заявили, что собираются мобилизовать около 300 тысяч человек. Однако недавно стало известно, что уже в двух регионах РФ начали вторую волну мобилизации.

На фоне "могилизации" и агрессии РФ против Украины некоторые россияне пытаются высказать свое недовольство. Так, россиянка оставила на могиле родителей Путина записку с "пожеланием сдохнуть". Вскоре стало известно, что женщину посадили под домашний арест.

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