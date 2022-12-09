Взрыв произошел в Рязани, в жилом доме.

В РФ не прекращаются "странные" взрывы. В этот раз "хлопок" прогремел в Рязани. Там в жилом доме обрушился второй этаж, два человека получили травмы.

Сначала российские СМИ не сообщали о причинах взрыва, однако вскоре появилась информация, что "хлопок" произошел из-за огромной любви россиян к алкоголю. Так, правоохранители РФ заявили, что в доме взорвался самогонный аппарат.

Во время взрыва второй этаж дома обрушился на первый. Под завалами могут находиться люди. Уже известно о двух пострадавших.

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По данным российских СМИ, 29-летний Дмитрий Якушин гнал в своей квартире самогон, во время чего произошел взрыв. За любовь к алкоголю россиянин получил термический ожог лица, груди, рук и ног 2-3 степени. Мужчина в тяжелом состоянии.

Второй мужчина - 29-летний Иван Зозуля, является соседом самогонщика. На момент взрыва он был в своей квартире. Когда самогонный аппарат взорвался, Зозулю выбросило на улицу взрывной волной. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ожоги.

Подобные инциденты случаются в России регулярно. На фоне низких зарплат, безработицы и общего упадка всей страны ее граждане все чаще предпочитают "топить горе" в алкоголе. Однако, из-за санкций и отсутствия денег, покупать спиртное россиянам дорого. Потому "бороться со стрессом" им помогает самогон. К слову, недавно самогонные аппараты уже взрывались в Казани, Нижневартовске и Подмосковье. Такие "хлопки" становятся для россиян новым трендом.

Пожары в РФ

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России все чаще стали сообщать о пожарах. Так, 9 декабря в Москве произошёл масштабный пожар. Загорелся ТЦ "Мегахимки", один человек погиб.

В этот же день в РФ произошел еще один крупный пожар. В Барнауле загорелся завод по производству шин.

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