В помещении местной школы развернут "полевой госпиталь", где лечатся около 100 военнослужащих оккупационных войск.

В Первомайске на Луганщине оккупанты превратили в госпиталь роддом, где лечатся раненые "вагнеровцы".

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00, враг продолжает использовать гражданские заведения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов.

Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

Видео дня

Также сказано, что в помещении местной школы развернут "полевой госпиталь", где лечатся около 100 военнослужащих оккупационных войск.

Война в Украине: как ВСУ двухсотят "вагнеровцев"

По состоянию на 1 января 2023 года общие боевые потери противника составили около 106 тыс. 720 человек.

Наемники ЧВК "Вагнер" активно штурмуют Бахмут. Только за прошедшие сутки ВСУ "задвохсотили" более 170 оккупантов под Бахмутом. Еще около 200 россиян получили ранения.

Кроме того, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками. Роспропаганда подала это как чествование памятей "героев".

Вас также могут заинтересовать новости: