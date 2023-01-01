Еще около 200 захватчиков получили ранения.

В последний день 2022 года украинские воины мощно разгромили оккупантов на Бахмутском направлении. Всего за сутки произошло 23 столкновения.

Как сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона, 31 декабря ВСУ "задвухсотили" более 170 оккупантов. Еще около 200 россиян получили ранения.

"Они не смогли прорвать нашу оборону в очередной раз не смогли достичь никаких промежуточных целей... Они вынуждены продолжать этот конвейер смерти, постоянно доставляя на передний край мобилизованных, бывших заключенных и ЧВК разного типа", - заявил Череватый.

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Впрочем, он подчеркнул, что мобилизационного ресурса и старого вооружения у России еще достаточно для продолжения этой тактики.

Бои за Бахмут

Россияне уже несколько месяцев пытаются взять Бахмут, но до Нового года они не смогли этого сделать. Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер". Пригожин бросает своих наемников "на мясо". Поле боя покрыто телами захватчиков.

Аналитики ISW уверены, что силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены. События могут приближаться к кульминации.

В ВСУ подтвердили, что оккупационные войска РФ после активных боевых действий на Бахмутском направлении требуют оперативной паузы однако руководство России не позволит своей армии этого сделать.

Несмотря на то, что Россия не признает колоссальные потери на войне, глава ЧВК "Вагнер" внезапно засветился на "складе" трупов убитых "вагнеровцев". На некоторых кадрах он позирует на фоне куч с телами.

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