У пострадавшей по телу гематомы и синяки.

Житель Краснодара посреди улицы жестоко избил девушку. Агрессию вызвала ее прическа.

По данным Telegram-канал "Краснодар край", мужчина набросился на девушку, повалил на асфальт и жестоко избил. Ему не понравилась ее прическа в стиле ирокез.

"В Краснодаре 20 января на улице Ставропольской "мужчина" пристал к прическе девушки. Мол не нравится, как выглядит, и с его слов она его напугала", - говорится в сообщении.

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На помощь пострадавшей пришли прохожие. В результате у избитой остались гематомы и синяки.

Как ранее сообщал УНИАН, в российском Екатеринбурге женщина убила трех своих детей. Жертвами 37-летняя россиянки стали пятимесячная девочка и два мальчика в возрасте 10 и 15 лет. Когда женщину нашли, она лежала на телах детей, которых задушила проводом.

В записке мужу она написала, что они "поражены бесом, блудом и гордыней". По словам соседей, из квартиры часто доносились молитвы.

Родственники отмечают, что муж женщины был "жестким человеком", который ограничивал ее общение с другими членами семьи. Из-за этого, полагают они у россиянки могло произойти помутнение рассудка.

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