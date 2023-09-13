Землю раздают в том числе на территории оккупированного украинского Крыма.

В России и в оккупированном ею Крыму власти начали массово выделять земельные участки "ветеранам СВО", что вызывает недовольство людей, неожиданно обретших новых соседей – опасаются неадекватного поведения со стороны "защитников родины". Об этом пишет российское оппозиционное издание "Верстка".

"Вроде жить тут будут местные, крымчане, но всё равно неприятно. Вокруг, получается, будут одни ветераны. Вдруг будут "белочку" ловить, мешать всем. Пишут же постоянно [в СМИ], что боец там вернулся с СВО и гранату взорвал пьяный, или застрелил кого-то. Туристы не поедут сюда, если рядом буквально "посёлок военных", – рассказал журналистам житель оккупированного посёлка Черноморское на западе Крыма.

Отдельное недовольство вызывает тот факт, что на выделение бесплатных участков годами претендовали различные льготники, до которых очередь все никак не доходила. Впрочем, некоторые представители этой категории уверены, что оккупантам земля важнее, чем им самим.

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"В Крыму много пустующих земель, пусть получают. А себе мы попробуем тоже выбить положенное законом. Мы такие, мы прорвёмся! – заявила жительница Симферополя, чья дочь воспитывает ребёнка с инвалидностью.

В городе Кострома власти решили провести водопровод на улицы, где начали выделять землю семьям военных. Это вызвало возмущение других льготников, которые годами ждали подведения коммуникаций.

"А к участкам многодетных семей не нужно тянуть водопровод? С 2015 года ждём дороги, водопровод, газ и электричество. Мы что, не люди? У нас тоже семьи!" – возмутилась местная жительница в городском сообществе во "Вконтакте".

Впрочем "доброжелательные" соотечественники тут же "запинали" ее в комментариях, обвинив в частности в том, что такие как она сначала "нарожают детей", а потом за это чего-то "требуют от государства".

Новости "русского мира"

Ранее УНИАН писал, что в ПАСЕ Россию признали полноценной диктатурой. Такое заявление парламентарии сделали, комментируя поправки к российской Конституции, которые позволяют Путину быть у власти до глубокой старости.

Также мы рассказывали, что Путин предложил россиянам каждый год "праздновать" кражу территорий Украины. Так называемый "День воссоединения", т.е. аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины Путин предлагает праздновать каждый год 30 сентября.

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