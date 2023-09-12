Такое заявление парламентарии сделали, комментируя правки к российской Конституции, которые позволяют Путину были у власти до глубокой старости.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность легитимностью поправок в Конституцию России, которые позволили главе этой страны Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Как сообщили в пресс-службе ПАСЕ, поправки, внесенные в Конституцию РФ в июле 2020 года, предусматривают снятие ограничений на президентский срок и позволяют Путину оставаться в должности до 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", – говорится в сообщении.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую Конституцию, так и международные правовые принципы".

Парламентарии также подчеркнули, что российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей". Поэтому "восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира".

Комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая президента Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17. дебаты на эту тему состоятся в следующем месяце.

Диктатор Путин превзойдет Сталина

Российский президент, вероятно, добьется убедительного переизбрания следующей весной, потому что "люди склонны поддерживать лидера, ведущего войну". Такого мнения пришли российские и западные аналитики.

Российский лидер, развязавший самый жестокий вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, когда вторгся в Украину, готов превзойти почти тридцатилетнее правление советского диктатора Иосифа Сталина. Это произойдет, если он получит новый шестилетний мандат.

Вас также могут заинтересовать новости: