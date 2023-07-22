Российский "ветераны" принес с собой войну в Подмосковье.

В Подмосковье вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в чужом доме и затеял перестрелку с прибывшими на вызов силовиками.

Инцидент произошел в элитном коттеджном поселке "Шервуд". Как пишет издание "База", неизвестный мужчина в военной форме проник в частный дом и там забаррикадировался.

Охрана коттеджного поселка получила сообщение о взломе одного из домов и по прибытию к нему обнаружила следы незаконного проникновения, разбросанные патроны и рожки к автоматическому оружию. На встречу охранникам со второго этажа спустился мужчина в военной форме и бронежилете.

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"Охранники тут же вызвали полицию, не рискнув задерживать незнакомца. Мужчина находится в неадекватном состоянии — кричит, что влезть в дом ему приказал Бог, и что недавно он вернулся с СВО", – сообщила "База".

Позднее стало известно, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии начали штурм дома.

"Захвативший дом в подмосковном Шервуде не сдаётся и прямо сейчас стреляет по силовикам", – пишет издание Shot.

Издание Mash сообщает, что изначально прибывшие на вызов охранники были взяты в заложники, но в ходе переговоров вооруженный мужчина их отпустил. Также по информации, издания мужчина кричал, что хочет создать семью и остаться жить в захваченном им доме.

"Занял дом, потому что он продавался и никем не использовался. Дом не чужой, он принадлежит Богу", — сказал преступник.

Как сообщают СМИ, мужчина вооружен автоматом Калашникова, он назвался Вячеславом, ему 36 лет. Хотя перестрелка идет уже некоторое время, данных о пострадавших пока нет. Также СМИ пишут, что со стороны захваченного коттеджа раздались два взрыва.

"Ветераны СВО" совершают преступления в России

По мере того, как российские солдаты возвращаются в Россию с войны, они часто становятся источником проблемы для местных жителей. Так, достаточно типичен случай, который произошел с 23-летним контрактником из Самары Кириллом К. Вернувшись домой в отпуск, он пригласил к себе ученицу восьмого класса и изнасиловал ее.

Много жалоб в российских соцсетях на вернувшихся с войны вагнеровцев, среди которых большинство – досрочно освободившиеся из тюрьмы преступники. Недавно, Пригожин пообещал отпустить по домам почти всех своих боевиков.

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