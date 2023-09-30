Разборки устроили нижегородские дворники.

В Нижнем Новгороде трудовые мигранты едва не разнесли местный Кремль, подравшись из-за лопаты.

Стычка произошла между рабочими, занимающимися уборкой территории, утром 30 сентября. Преимущественно, возле Кремля работали уроженцы Узбекистана, сообщил российский телеграм-канал Baza.

Потасовку устроили два уборщика, но позже конфликт перерос в массовое побоище.

"Двое из них не смогли поделить между собой лопату", - уточнила причину драки Baza.

Отмечается, что разнимать "диаспору узбеков" пришлось при помощи МВД и Росгвардии. Происшествие удалось снять на видео местной россиянке.

"Дети... А тут друг друга лопатами дубасят, немножко страшно", - заявила она.

В РФ бегал по детским площадками окровавленный кабан

В сентябре в российским Ростове навели свои "порядки" среди россиян дикие кабаны. Животные перепугали местных, разбежавшись по центру города.

Сообщалось, что на площади Энергетиков бегала "дикая троица". Одного такого кабана с окровавленным пятаком заметили на детской площадки. РосСМИ показывали видео, как кабан сбил ребенка с ног.

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