С начала 2024 года ВСУ сбили два российских самолета ДРЛО А-50.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о том, что войскам РФ передан новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

"Ну, надо же! После того, как с начала 2024-го было уничтожено два А-50, российская пропаганда решила срочно компенсировать потери? Именно сейчас вдруг был передан "новый" А-50!" - сыронизировал эксперт.

Коваленко напомнил, что среди тех самолетов А-50, которые в летном состоянии, один уже несколько лет находится на модернизации.

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"У современной России большие проблемы в техническом и технологическом аспектах по модернизации данных самолетов. Они, фактически, даже поврежденный в Беларуси А-50 не могут уже как год отремонтировать! А тут модернизация, длившаяся несколько лет, в момент завершилась! В общем, по ходу, тот борт, что находился на вечном усовершенствовании решили резко сделать летным и функционабельным", - уверен обозреватель.

Самолеты А-50 в РФ - актуальное

Напомним, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Буданова, у России осталось всего шесть самолетов ДРЛО А-50.

С начала 2024-го года ВСУ сбили два российских самолета ДРЛО А-50.

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