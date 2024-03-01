За последние несколько недель Россия потеряла два самолета ДРЛО А-50.

Почти половина российских самолетов ДРЛОиУ А-50 находятся в нерабочем состоянии, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Так, на авиабазе в Актюбинске 24 февраля присутствовали 2 А-50. На 28 февраля, на стоянке все еще находится 1 А-50.

Кроме того, отмечается, что на стоянке, судя по всему, находятся 4 Су-57, по кодификации НАТО Felon — "Преступник". Это новейший российский истребитель пятого поколения. Также присутствуют 4 Ил-76, которые не показанына фото.

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В то же время на авиабазе в Иваново находятся 4 А-50 на поле с двигателями и 1 за пределами поля с двигателями.

При этом 7 А-50 - в нерабочем состоянии - без двигателей.

Уничтожение самолетов А-50 в России

За последние несколько недель Россия потеряла два самолета ДРЛО А-50. В январе 2024 года А-50 был уничтожен над Азовским морем. 23 февраля такой самолет снова был сбит над Азовским морем. Известно, что он упал на территории России.

29 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что самолетов А-50 уже несколько дней нет в российском небе неподалеку от Украины. Он отметил, что уменьшение количества таких самолетов у врага для нас является положительным знаком.

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