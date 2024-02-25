Глава украинской военной разведки сообщил, сколько таких самолетов еще есть в РФ.

У России осталось всего шесть самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов перед віступлением на форуме "Украина. Год 2024".

"Еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать", - сказал он.

Говоря о сборах на вооружение для разведки, Буданов отметил, что у ведомства есть свои инженерные решения и средства.

ВСУ сбили еще один российский А-50 23 февраля - что сообщалось

Напомним, 23 февраля украинские бойцы сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. Отмечалось, что самолет уничтожили в результате совместной операция Воздушных сил ВСУ и ГУР. Обломки упали в Краснодарском крае РФ.

Позже появилась информация, что сбили самолет А-50 с помощью модернизированной ракеты к советскому ЗРК С-200.

Также указывалось, что в сбитом А-50 погиб весь экипаж - пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

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