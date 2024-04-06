Подозреваемый 32-летний Букотин дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль "За отвагу".

Правоохранители ищут участника войны в Украине Артема Букотина, подозреваемого в жестоком убийстве двух фермеров в Ростовской области, сообщает 7×7.

Тела сотрудников сельхозкооператива "Верхоломов" Андрея Ликольда и Юрия Москового нашли в реке Сал через два дня после их исчезновения. Сотрудники полиции нашли автомобиль Ликольда. В багажнике лежало его тело со связанными руками и ногами, перерезанным горлом и отрезанными ушами. Вскоре в реке было найдено тело второго мужчины. Родственники рассказали, что мужчины не выпивали и ни с кем не конфликтовали.

Подозреваемый 32-летний Букотин дважды ездил на войну в Украину и даже получил медаль "За отвагу". Журналисты выяснили, что у него уже были проблемы с законом. В 2014 году он был судим за угон машины. В 2003 году жительница Ростовской области заявила в полицию о том, что 11-летний Букотин пытался заставить ее 8-летнего сына заниматься с ним анальным сексом.

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Преступления российских военных в РФ - детали

"Герой сво" из ЧВК "Вагнер" отрезал ухо своей сожительнице, а затем убил ее. Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ, речь идет о "вагнеровце" Сергее Миронове. Ранее он неоднократно был судим, но прервал очередную отсидку, отправившись на фронт в составе ЧВК.

Он воевал до апреля 2023 года, а потом вернулся в Москву и начал жить вместе со Светланой К. Ночью у них произошел конфликт в квартире на улице Коненкова. Разъяренный Миронов набросился на женщину и отрезал ей ухо. Этого ему показалось мало и вскоре он нанес Светлане многочисленные ранения. От них она скончалась на месте. В этот момент в квартире находилась 15-летняя дочь Светланы.

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