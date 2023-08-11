Вероятно, корабль уже не вернется на воду.

В сети впервые показала последствия атаки морского дрона на большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк" вблизи Новороссийска.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", БДК получил значительные повреждения вналидок атаки надводного дрона. На корпусе образовалась огромная пробоина.

На фото видно, что размер пробоины достаточно большой, особенно по сравнению с человеком, стоящим рядом с местом повреждения. Пока россияне не комментируют, будут ли ремонтировать БДК.

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Повреждение БДК "Оленегорский горняк"

В ночь на 4 августа надводный дрон повредил БДК "Оленегорский горняк" в базе Новороссийска (РФ) в ночь на 4 августа. Корабль получил пробоину в машинном отделении и начал тонуть. Катерами россияне отбуксировали его к берегу и надеются отремонтировать.

По данным британской разведки, повреждение десантного корабля ВМФ России "Оленегорский горняк" стало значительным ударом по российскому Черноморскому флоту, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

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