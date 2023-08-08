Дальнейшая судьба подбитого корабля не ясна.

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк", входивший в Северный флот, уже не вернется на прежнее место базирования.

Об этом сказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что на данный момент нет достоверной информации в каком он точно состоянии и его "дальнейшая судьба не понятна".

Плетенчук отметил, что там "интереснее история" как "Оленегорский горняк" попал в Черное море.

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"Это Северный флот и он был среди тех больших десантных кораблей, которые РФ перебросила в акваторию Черного моря для того, чтобы проводить десантные операции на нашем южном побережье, но есть такая уверенность, что к Северному флоту он уже не вернется", - подчеркнул Плетенчук.

Повреждение корабля "Оленегорский горняк"

Как известно, судно ранее называлось "СДК-91", "БДК - 91", в мае 2000 года переименовано в "Оленегорский горняк", так как шефство над кораблем установил российский Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. Российские паблики заявляли об атаке морских дронов. Минобороны РФ заявило, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск двумя морскими дронами, но их якобы уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы. При этом врали, что разрушений нет.

Позже стало известно, что поврежден российский корабль "Оленегорский горняк" в Черном море.

4 августа представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что ВМС ВСУ не имеют к этому инциденту никакого отношения, но согласно информации, которая уже является подтвержденной, действительно есть повреждение большого десантного корабля"Оленегорский горняк".

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