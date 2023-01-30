РФ продолжает искать пути накопления большого количества личного состава для последующего масштабного наступления.

Российское правительство сохраняет возможность проведения новой волны мобилизации. Кремль ищет пути, как накопить большое количество личного состава перед запланированным масштабным наступлением в Украине.

Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, говоря им, что их имена находятся в мобилизационных списках. Отдельно 23 января 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" остается в силе, утверждая, что он по-прежнему необходим для обеспечения работы Вооруженных сил".

На основе этих фактов в британской разведке пришли к выводу, что Россия сохраняет возможность проведения новой волны призыва. Кремль ищет пути, как накопить большое количество личного состава для последующего наступления в Украине и при этом минимизировать внутреннее недовольство среди граждан.

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Новое масштабное наступление РФ: последние данные

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: "Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского "совка", и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать. И это не является никакой новостью".

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допускает возможность наступления. Однако он считает, что наиболее профессиональных вражеских солдат украинские защитники уже ликвидировали. А в бой пойдут мобилизованные.

По словам корреспондента британского Королевского института оборонных исследований безопасности (RUSI) Александра Данилюка, Россия однозначно пойдет в наступление в феврале.

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