Российское правительство сохраняет возможность проведения новой волны мобилизации. Кремль ищет пути, как накопить большое количество личного состава перед запланированным масштабным наступлением в Украине.
Такими выводами поделились в британской разведке в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, говоря им, что их имена находятся в мобилизационных списках. Отдельно 23 января 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" остается в силе, утверждая, что он по-прежнему необходим для обеспечения работы Вооруженных сил".
На основе этих фактов в британской разведке пришли к выводу, что Россия сохраняет возможность проведения новой волны призыва. Кремль ищет пути, как накопить большое количество личного состава для последующего наступления в Украине и при этом минимизировать внутреннее недовольство среди граждан.
Новое масштабное наступление РФ: последние данные
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: "Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского "совка", и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать. И это не является никакой новостью".
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый допускает возможность наступления. Однако он считает, что наиболее профессиональных вражеских солдат украинские защитники уже ликвидировали. А в бой пойдут мобилизованные.
По словам корреспондента британского Королевского института оборонных исследований безопасности (RUSI) Александра Данилюка, Россия однозначно пойдет в наступление в феврале.