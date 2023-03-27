По данным журналистов, после начала полномасштабной войны многие российские вузы лишились десятков преподавателей.

Из России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину начали массово уезжать известные ученые.

Журналистам из издания "Проект" удалось установить имена 28 ученых, покинувших РФ после начала войны. Среди них — академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, профессора РАН Сергей Попов и Александр Марков.

"Проект" подчеркивает, что уехавших специалистов гораздо больше. В частности, только организация Scholars at Risk вывезла из России 200 человек, а еще 62 ученым помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта. Кроме того, в телеграм-чатах для ученых, которые нуждаются в релокации, сейчас состоят больше шести тысяч человек.

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Также, по данным журналистов, после начала полномасштабной войны многие российские вузы лишились десятков преподавателей. В частности, в одном из подразделений Высшей школы экономики — Институте гуманитарных историко-теоретических исследований — уволилось 60% сотрудников, рассказал "Проекту" экс-директор подразделения Алексей Плешков.

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