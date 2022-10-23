В последнее время завод работал в три смены, чтобы произвести больше боеприпасов для войны против Украины.

Вечером 22 октября в российской Перми прозвучали взрывы на пороховом заводе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщениям в российских соцсетях, пожар вспыхнул в одном из цехов. В результате погибли по меньшей мере два человека, еще четверо, как предполагается, находятся под завалами.

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Журналистам отказались комментировать происшествие на федеральном предприятии, отметив, что на место выезжали сотрудники МЧС России.

Взрыв на Пермском пороховом заводе слышали жители района Пермской печатной фабрики Гознака, что в 16 километрах от места взрыва.

В последнее время завод работал в три смены, чтобы произвести больше боеприпасов для войны против Украины.

Взрывы на Пермском пороховом заводе

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Известно, что предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч" и комплексам ПВО.

1 мая на Пермском пороховом заводе произошел пожар. Тогда погибли два человека, администрация завода прокомментировала инцидент спустя 3 дня. Спустя 4 – начали расследование инцидента. О его результатах не информировали.

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