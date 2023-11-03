Полномасштабное вторжение РФ в Украину забрало жизни сотен тысяч россиян. Еще тысячи военнослужащих дезертировали, что является отражением глубоких моральных проблем российской армии.

За 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, что стало крупнейшей наступательной военной операции в Европе со времен Второй мировой войны, сотни тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены.

Украина не только использует пули и бомбы против российских войск. Глава Командования специальных операций армии США Джонатан Брага заявил, что благодаря своим информационным операциям Киев вынудил 17 тысяч россиян дезертировать с поля боя, не сделав ни единого выстрела, пишет Business Insider.

Быстрый прогресс в области коммуникационных технологий и широкое использование платформ социальных сетей облегчили государственным и негосударственным субъектам доступ к широкой аудитории для продвижения собственных интересов и подрыва позиций своих конкурентов.

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По словам Браги, пропагандистские усилия Украины стали важным инструментом, убедившим тысячи россиян покинуть свои позиции.

"Рассылка сообщений сыграла огромную роль в тактическом и оперативном смысле. Мы поддержали там наших украинских партнеров. Вы заставили дезертировать 17 тысяч россиян. Это 17000 солдат, которых не нужно было взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило их защитные механизмы", - заявил Брага.

Используя возможности социальных сетей, военные или разведывательные службы могут собрать подробную информацию о противнике, его оборудовании и персонале и использовать эту информацию для нападения на отдельные войска и подорвать их моральный дух.

"На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат приводит к подрыву общей боеспособности подразделения. Это традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы вселить сомнение в умы противника", - сказал Брага.

Украина провела впечатляющий комплекс операций в информационном пространстве. Будь то уговоры союзников прислать больше оружия или высмеивание недостатков России на поле боя, украинцы продемонстрировали большое умение использовать информацию в своих интересах.

Как пишет Business Insider, существует бесчисленное множество примеров низкого морального духа россиян, которыми могут воспользоваться украинские силы, и Кремль пытается противодействовать последствиям, описанным Брагой. К ним относятся жестокие меры, такие как казни солдат, которые отступают или не подчиняются приказам, по примеру Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Разумеется, у России есть собственная мощная пропагандистская машина. Во время "холодной войны" КГБ использовал информационные операции как часть более широкой кампании "активных мер", направленные на подрыв Запада и подрыва НАТО", - отмечает издание.

Американские военные также осознают потенциал информационных операций. Угроза почти равноправной войны с Китаем или Россией подтолкнула военное и разведывательное сообщество США вкладывать больше средств в информационные операции, чтобы они могли формировать информационное поле битвы до, во время и после военных действий.

Дезертирство в рядах окупантов

Как сообщал УНИАН, в конце сентября стало известно о росте количества случаев дизертирства среди российских военных на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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