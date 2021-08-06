Видеозаписью уже заинтересовалась прокуратура Новгородской области.

В Западном районе Великого Новгорода заметили молодую мать, которая выгуливала под дождем маленького ребенка в подгузнике.

Видео инцидента опубликовали в группе "ЧП Великого Новгорода" в запрещенной в Украине соцсети Vkontakte.

На записи видно, что малыш в подгузнике на четвереньках ходит по луже. За этим всем наблюдает его мать, которая стоит под зонтом в верхней одежде.

Видеозаписью уже заинтересовалась прокуратура Новгородской области.

"При наличии оснований незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле и.о. прокурора области", - говорится в сообщении.

В комментариях к видео пользователи писали: "Мама в куртке, а ребенок голый, около проезжей части! Спасите ребенка, пожалуйста! Осатанились, нелюди!", "Мамаша чекнулась, сама оделась. Ей холодно! Потихоньку сходят с ума!", "Хорошо, что поводок не надела! Всё чаще вижу, как собак в нарядах выгуливают".

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Автор: Денис Прядко