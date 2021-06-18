В Выборгском районе Санкт-Петербурга в продуктовом супермаркете на улице Есенина нашли маленького ребенка.
Мальчик, приблизительно четырех месяцев от роду, был один, сообщает "Фонтанка". Его забрали в ближайший отдел полиции, а затем передали бригаде скорой помощи.
Позже выяснилось, что в магазин ребенка принесла его бабушка, работающая там уборщицей. Она отвлеклась и оставила малыша в одиночестве, чтобы заняться мытьем грязного пола.
Личность матери правоохранители также установили - ею оказалась 17-летняя девушка. В отношении бабушки составили протокол 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы переданы в органы опеки.
У уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной сообщили, что мальчика отправили в детскую городскую больницу. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.
Если не будет возражений со стороны органов опеки, ребенка выпишут домой.
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