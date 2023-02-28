У ученика диагностировали травмы лица и головы.

В одной из школ Москвы произошел вопиющий случай. Учитель избил школьника на уроке финансовой грамотности из-за прически.

"Мужчину в военной форме зовут Сергей Окопский. В учреждении №2031 он руководит кадетским классом и учит детей тому, как работать с деньгами и не превратиться в банкрота. На очередном уроке мужчина увидел восьмиклассника с хаером и перешел в режим гнева. Начал кричать и требовать выйти из помещения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что мальчик отказался выходить, после чего преподаватель схватил восьмиклассника за волосы и вытащил в коридор. При этом мужчина несколько раз ударил мальчика.

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В школу приехали медики, которые диагностировали у школьника травму носа и головы.

Нападения в России - что известно

Житель Краснодара посреди улицы жестоко избил девушку. Агрессию вызвала ее прическа. Неадекат объяснил свои дейтствия тем, что его якобы напугал ирокез пострадавшей.

Кроме того, в Кировской области РФ мальчика избили во время катания на горке. Причиной этого стали цвета его санок-"ватрушки". Мама заявила, что ее сына избили за тюбинг сине-желтого цвета.

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