По итогам года войны продажи продовольственных товаров сократились на 2,4%.

Падение розничных продаж в России в 2022 году затронуло все группы товаров повседневного спроса, кроме одной - алкоголя.

К такому выводу пришли аналитики NielsenIQ, проанализировав потребительские предпочтения россиян, пишет издание The Moscow Times.

По итогам года войны продажи продовольственных товаров сократились на 2,4% в физическом выражении, а непродовольственных на 5,8%.

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При этом объемы реализации алкоголя выросли не только в деньгах (на 11,2%), но и в литрах (на 0,7%). Резко вырос спрос на крепкий алкоголь: продажи водки увеличились на 2,4%, бренди - на 7,6%, джина - на 41%.

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