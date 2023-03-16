Эти и подобные действия могут расценить как "оправдание терроризма",

Россиян предупредили, что одобрительные комментарии относительно пожара в ростовском управлении пограничной службы ФСБ могут квалифицировать "как оправдание терроризма".

Как пишет проект "Сетевые свободы", в России сформировалась большая судебная практика по делам оправдания терроризма.

"Иронию, эмодзи, мемы, шутки и анекдоты следствие расценивает как "одобрение". Публикации в интернете, как показывает практика, квалифицируются по части 2 статьи 205.2 УК. Это тяжкое преступление. Санкция-штраф от 300,000 до 1,000,000 рублей или от 5 до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по делам о терроризме не назначают условное наказание из-за прямого запрета УК. Примером этого являются десятки уголовных дел по иронии над облитым краской послом России в Польше, а также уголовные дела об оправдании терроризма за мем и смайлы в комментариях к новости о взрыве на Крымском мосту.

Здание ФСБ взлетело на воздух: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня на территории Управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел пожар. Местные СМИ пишут о детонации склада с боеприпасами.

Другие СМИ пишут, что пожар произошел из-за короткого замыкания, а на втором этаже склада якобы хранятся горюче-смазочные и лакокрасочные материалы. Пожарникам уже даже передали бронезащиту.

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения в здании поблизости. На кадрах слышно, что взрыв был мощным. На него среагировали сигнализации на автомобилях.

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