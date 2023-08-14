На место инцидента примчались спецслужбы и взрывотехники.

Москвичей напугала "мина", найденная возле офиса "Аэрофлота"на Фрунзенской набережной.

Как сообщает Телеграм-канал "База" странная находка, похожая на противопехотную мину, которую использует российская армия, нашли на газоне возле офиса компании. На предмете якобы была надпись "USA" (США).

На место инцидента выехали экстренные службы. В сети даже показали фото якобы "мины". Впрочем, как выяснилось впоследствии, "миной" оказалась конструкция системы полива газона.

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Россиянам тревожно

В Россию вернулось "августовское проклятие". В этом году россияне встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов.

Утром россияне заявили, что беспилотник атаковал Белгородскую область. Его якобы сбили. Несколько минут назад оккупанты заявили, что сбили еще два беспилотника.

Вчера же в Подмосковье вспыхнула масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 2 тысяч квадратов.

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