Оккупанты отчитываются, что якобы обнаружили и сбили объекты в небе.

Минобороны РФ заявило об атаках беспилотников на два региона. Два беспилотника якобы были сбиты в небе с интервалом в 30 минут.

Как сообщает Минобороны страны-оккупанта, около 11:00 беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Уже через 30 минут БПЛА самолетного типа уничтожили над Курской областью. Якобы отработали средства ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Видео дня

Беспилотники атакуют Россию

Как сообщал УНИАН, утром россияне заявили, что беспилотник атаковал Белгородскую область. Его якобы сбили.

Такие атаки стали закономерными. В последние месяцы в России становится все тревожнее. Недавно Москву атаковали неизвестные беспилотники. Очевидцы сообщают о взрыве.

Как пишет CNN, "августовское проклятие" вернулось в Россию. В этом году россияне встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов.

Вас также могут заинтересовать новости: