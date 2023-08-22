Упавшими обломками повреждены крыши и стекла домов.

Один из двух беспилотников, обнаруженных в ночь на 22 августа в Подмосковье, был сбит не из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", которые обычно используются для отражения воздушных атак в регионе, а с помощью антидронового ружья. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, дрон, летевший над Красногорском, сбил стрелок-наблюдатель, в результате чего беспилотник взорвался в воздухе и развалился на части.

Антидроновые ружья активно применяется на фронте в Украине и близи российско-украинской границы, но в столичном регионе такое оружие было успешно использовано впервые, утверждает "Коммерсант".

Видео дня

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что беспилотник в Красногорске не имел цели поразить гражданский объект: он был подавлен РЭБ и взорвался еще в воздухе. Упавшими обломками повреждены крыши и стекла домов, разбиты больше 10 автомобилей. Чуть позже взрывы прогремели в деревне Часцы – там системами ПВО сбили еще один беспилотник. Местные жители слышали 3 взрыва. Предварительно, целью был парк Патриот.

"Стоит отметить, что БПЛА в небе над Красногорском заметили за несколько часов до атаки. В 21:39 на 112 позвонил Артем Д. и заявил, что видел, как сразу 8 беспилотников летят в сторону Москвы из области. Через 2 часа жители Одинцово уже сообщали о трех БПЛА. Еще один аппарат самолетного типа на высоте 300 метров с характерным звуком мопеда замечен в это время в Дзержинске. Мужчина выгуливал собаку и увидел в небе странный объект без опознавательных знаков и подсветки о котором тут же сообщил в полицию. Наконец, сигнал воздушной тревоги звучал примерно в 2:47 сразу в двух войсковых частях на Хорошёвке", - сказано в сообщении.

Атака дронов на Подмосковье 22 августа

На Москву 22 августа была проведена атака неизвестных дронов. В московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим "Ковер" - введены ограничения на вылет и прилет самолетов.

Громкий звук взрыва был слышен в московских районах Строгино и Покровское-Стрешнево. Очевидцы говорят о взрывах в Строгино и Красногорске.

Жители микрорайона Павшинская пойма в Красногорске сообщили о звуке мощного взрыва. В Красногорске во время взрыва выбило окна в домах, повреждены машины.

Вас также могут заинтересовать новости: