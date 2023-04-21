Студенты также получили большое количество повесток.

В российской столице военкоматы начали делать осады на призывников. Как сообщает проект "Идите лесом", помогающий россиянам уклоняться от мобилизации, москвичей пытаются затянуть на войну силой.

В одном из случаев к молодому человеку в дом пришли полицейские, надели наручники и повезли в военкомат.

"Заявили, что он в розыске два года, хотя не проходил медосмотр в военкомате и собирал медицинские справки на отсрочку. 5-6 полицейских надели на него наручники и отвезли в военкомат. Там он подал на АЦС (альтернативная гражданская служба – УНИАН): вроде бы заявление приняли, но забрали паспорт и пригрозили уголовным преступлением. Потом забрали на сборный пункт. Там забрали телефон, видимо, и не пустили скорую, когда ему стало плохо", - передает слова знакомой этого молодого человека "Идите лесом".

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Также раздача повесток проводилась в общежитиях учебных заведений. Их получили студенты второго-четвертого курсов.

"По словам одного из них, по комнатам ходили коменданты общежития и просили подойти к административной комнате, где дежурный комендант раздавал повестки "на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", - говорится в сообщении The Moscow Times.

При этом, эти студенты ранее уже приносили в военкоматы документы об отсрочке и все другие необходимые бумаги.

Призыв в армию в России: актуальное

14 апреля стало известно, что Владимир Путин подписал закон об электронных повестках всем военнообязанным РФ. В Госдуме сообщали, что новое решение не изменит старых правил отсрочки.

За игнорирование этих повесток предусмотрена система наказаний. В том числе в случае повторной неявки в военкомат через 20 дней запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП и оформлять кредиты.

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